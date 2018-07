Brüssel (AFP) Eine umstrittene Studie mit Ratten zu Gesundheitsgefahren von Genmais ist weiter in die Kritik geraten. Die Fachzeitschrift, in der die Forschungsergebnisse des französischen Wissenschaftlers Gilles-Eric Séralini im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden, zog die Studie zurück, wie am Donnerstag bekannt wurde. Séralini kritisierte die Entscheidung. Die Studie hatte europaweit für Aufsehen gesorgt und eine Debatte über die gefährliche Langzeitfolgen von Gentechnik sowie die Zulassung von Genpflanzen in der EU ausgelöst.

