Karlsruhe (Deutschland) (AFP) Buchübersetzer dürfen im Streit um Honorare vor Gericht ziehen, um angemessene Vergütungen und Beteiligungen an Lizenzerlösen durchzusetzen. Solch eine gerichtliche Honorar-Kontrolle greift nicht unzulässig in die Berufsfreiheit der Verleger ein, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss. Damit wurden die Klagen von zwei Verlagen gegen entsprechende Urteile des Bundesgerichtshofs (BGH) zurückgewiesen. (Az: 1 BvR 1842/11 und 1 BvR 1843/11)

