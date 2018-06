Washington (AFP) Nach Gesprächen einer Delegation des US-Kongresses in Berlin und Brüssel über die NSA-Spionageaffäre hat der Senator Chris Murphy ein positives Fazit der Reise gezogen. Murphy sagte nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten am Mittwoch (Ortszeit), der starke Wunsch in Europa nach einer Reparatur der transatlantischen Beziehungen habe ihn "angenehm überrascht". Der Demokrat aus dem Bundesstaat Connecticut räumte allerdings ein, dass der Delegation auch "Besorgnis, Frust und oftmals Ärger" über die Spähprogramme des US-Geheimdienstes NSA entgegen geschlagen seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.