Berlin (AFP) Für den Adventskometen ISON hat am Donnerstag der letzte und gefährlichste Teil seiner Reise zur Sonne begonnen. Der Schweifstern raste am Vormittag weiter auf unser Zentralgestirn zu und steigerte dabei seine Helligkeit beträchtlich, wie im Internet veröffentlichte Bilder der Sonnensonde SOHO belegten. Am Donnerstag um kurz vor 20.00 Uhr sollte ISON seinen sonnennächsten Punkt erreichen. Als völlig offen galt in Wissenschaftlerkreisen, ob der Komet seine extreme Annäherung an die Sonne übersteht oder aber womöglich verdampft.

