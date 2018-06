Brüssel (AFP) Wegen einer Pflanzenseuche beschränkt die Europäische Union die Einfuhr von Zitrusfrüchten aus Südafrika. Ein Komitee aus Experten der EU-Staaten habe die Maßnahme am Donnerstag beschlossen, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Demnach geht es um einen durch schwarze Flecken gekennzeichneten Pilzbefall, der im Anbau großen Schaden anrichte; in Europa gebe es derzeit keinen solchen Pilzbefall.

