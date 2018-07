Paris (AFP) In Frankreich ist Zahl der Arbeitslosen im Oktober deutlich zurückgegangen. Zum Monatsende waren in den französischen Arbeitsämtern 3,27 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet und damit 20.500 weniger als im Vormonat, wie das Arbeitsministerium in Paris am Donnerstagabend mitteilte. Einschließlich der Arbeitnehmer, die nur teilweise beschäftigt sind, stieg die Zahl der bei den Arbeitsämtern Gemeldeten allerdings um knapp 40.000 auf 4,88 Millionen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.