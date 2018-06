Paris (AFP) Der seit Juni 2012 in Katar festgehaltene französische Fußballprofi Zahir Belounis ist zurück in Frankreich. "Teilweise haben sie mich zerstört", sagte Belounis am Donnerstagabend nach der Landung auf dem Pariser Flughafen Roissy Charles-de-Gaulle vor dutzenden Journalisten. An seiner Seite befanden sich seine Frau Johanna und seine beiden Töchter. Sie waren 2007 zusammen mit ihm in das Golfemirat ausgewandert und kehrten jetzt gemeinsam mit ihm zurück.

