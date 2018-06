Warschau (SID) - Die polnische Polizei hat im Vorfeld der Europa-League-Partie zwischen Legia Warschau und Miroslav Kloses Klub Lazio Rom 120 italienische Fans festgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP hatten die "Laziali" die Ordnungshüter mit Steinen und Flaschen beworfen. Bereits am Mittwochabend waren nach einer Schlägerei in einem Warschauer Hotel 17 Personen festgenommen worden. Lazio konnte sich mit einem Sieg in Warschau vorzeitig für die nächste Runde qualifizieren.