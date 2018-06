Nürnberg (SID) - Fußball-Profi Hanno Balitsch steht vor einer Rückkehr in den Bundesliga-Kader des 1. FC Nürnberg. Der 32-Jährige dürfte in Kürze wieder mit der ersten Mannschaft trainieren. "Hanno hat alles dafür getan, dass wieder auf Null gestellt werden kann. Warum sollten wir dann die Tür zu machen?", sagte FCN-Sportvorstand Martin Bader der Nürnberger Zeitung.

Seit dem 19. September hat der Defensivspieler nicht mehr mit den Club-Profis trainiert, nachdem ihn der damalige Coach Michael Wiesinger zum Regionalliga-Team abgeschoben hatte. Vor zwei Wochen war ein Gespräch mit Trainer Gertjan Verbeek noch ergebnislos geblieben. Die Rückkehr ergibt sich jedoch auch aus der bevorstehenden Winterpause des U23-Teams der Franken. Im Januar dürfte die Situation noch einmal neu bewertet werden, wie Bader jüngst ohnehin gesagt hatte.

Das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht der Club durchaus mit Zuversicht an. "Wir können mithalten, auch wenn wir nicht die Qualität von Manchester United haben", sagte Verbeek mit Blick auf die 0:5-Blamage der Werkself in der Champions League. Der 51-Jährige habe seine Schlüsse aus dieser Begegnung gezogen. "Ob das schlecht oder gut ist, weiß man nie. Aber ein 0:5 ist nie schön, es herrscht sicher erstmal eine negative Atmosphäre", sagte er.

Inzwischen wird beim Club die Suche nach Verstärkungen konkreter. Ein Innenverteidiger steht offenbar in der Winterpause auf der Wunschliste. Bader erklärte der Bild-Zeitung, der Club suche einen adäquaten Ersatz für die Abwehr. "Es geht darum, dass wir gut aufgestellt sind, falls Per Nilsson oder Emanuel Pogatetz etwas passieren sollte." Verbeek wurde zuletzt beim Länderspiel zwischen Tschechien und Kanada gesichtet und möchte "einen Neuzugang, der in Zukunft Stammspieler werden kann", wie der Niederländer Sport1 sagte.