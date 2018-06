Charkow (SID) - Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat in der Champions League den fünften Sieg in Folge gefeiert und steht dicht vor dem Achtelfinaleinzug. Beim ukrainischen Klub HC Motor Saporischschja gewann das Team des scheidenden Trainers Gudmundur Gudmundsson nach überlegener Vorstellung 32:26 (15:10) und bleibt mit elf Punkten in der Gruppe A weiter Tabellenzweiter hinter den ungeschlagenen Ungarn von MKB Veszprem KC (12).

Ein Platz in der Runde der letzten 16 ist den Löwen nur noch theoretisch zu nehmen. Sollte es am Samstag (20.30 Uhr) im Spiel zwischen Celje Pivovarna Lasko/Slowenien und dem HC Zagreb (beide 4 Punkte) einen Sieger geben, ist der Bundesligist bereits weiter.

Beim Spiel in Charkow stellten die Gäste frühzeitig die Weichen auf Sieg und führten schon zur Pause mit fünf Toren Vorsprung. Auch nach dem Seitenwechsel sorgte Saporischschja, das den Löwen im Hinspiel ein 31:31 abgetrotzt hatte, nicht mehr für Spannung. Bester Werfer beim Sieger war vor 2000 Zuschauern Nationalspieler Uwe Gensheimer mit sieben Treffern.

Erst am 9. Februar geht es für die Rhein-Neckar Löwen mit dem Heimspiel gegen Spitzenreiter Veszprem weiter.