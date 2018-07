Tegucigalpa (AFP) Nach tagelanger Auszählung der Stimmen der Präsidentenwahl in Honduras hat die Wahlkommission den Kandidaten der konservativen Regierungspartei zum Sieger erklärt. "Die vorliegenden Zahlen bedeuten ganz klar, dass der Gewinner der Wahlen Juan Orlando Hernández ist", sagte am Mittwochabend der Chef der Wahlkommission, David Matamoros, in Radio und Fernsehen. Nach Auszählung von mehr als 80 Prozent der Stimmen liege der 45-jährige Hernández bei 35,9 Prozent, seine linksgerichtete Herausforderin Xiomara Castro bei 29,1 Prozent.

