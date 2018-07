Mailand (AFP) Die angeschlagene italienische Fluggesellschaft Alitalia hat mit der Ausgabe neuer Aktien 173 Millionen Euro eingenommen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit, nachdem am Mittwochabend die Frist für den Aktienkauf abgelaufen war. Abnehmer waren demnach Aktionäre sowie die Banken Unicredit und Intesa Sanpaolo. Zugleich kündigte Alitalia eine zweite Runde an, um noch mehr Geld einzunehmen.

