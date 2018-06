Paris (AFP) Radioaktives Material aus dem havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima wird einer Studie zufolge durch Taifune stark weiterverbreitet. Die Taifune würden die Böden in der Region um Fukushima auswaschen, in denen sich radioaktives Material wie Cäsium 134 und Cäsium 137 abgelagert habe, erklärten Forscher des französischen Instituts für Klima- und Umweltwissenschaften (LSCE) am Mittwoch in Paris. Dieses verseuchte Sediment gerate so in Flüsse und werde bis in den Pazifischen Ozean geschwemmt.

