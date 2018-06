Los Angeles (dpa) - Ashton Kutcher (35) und Demi Moore (51) sind zwei Jahre nach ihrer Trennung ein geschiedenes Paar. Die Scheidung sei nun amtlich, berichteten US-Medien.

"People.com" zitierte aus Gerichtspapieren in Los Angeles, die Schauspielerkollegen seien nun offiziell "Single". Über die finanziellen Absprachen wurde nichts bekannt. Nach Medienberichten hatten sich Kutcher und Moore lange über die Aufteilung ihres Millionenvermögens und mögliche Unterhaltszahlungen gestritten.

Moore hatte im November 2011 nach knapp sechsjähriger Ehe einen Schlussstrich gezogen. Kutcher war zuvor in die Schlagzeilen geraten, als eine Kalifornierin über eine angebliche Sexaffäre mit dem Schauspieler geplaudert hatte. Der "Two and a Half Men"-Star reichte im Dezember 2012 die Scheidung ein, Moore folgte mit ihrem Antrag im vorigen März.

Für Moore ist es das dritte Ehe-Aus. Sie war Anfang der 80er Jahre mit dem Musiker Freddie Moore liiert, später heiratete sie den Action-Star Bruce Willis, mit dem sie drei Töchter hat. Kutcher ist seit mehr als einem Jahr mit der Schauspielerin Mila Kunis (30) zusammen.