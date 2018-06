WM-Stadion in São Paulo nach Unfall mit Toten von Baustopp bedroht

São Paulo (dpa) - Nach dem Unglück mit zwei Toten ist das Stadion in São Paulo nur acht Tage vor der Gruppenauslosung der Fußball-WM 2014 in Brasilien von einem längeren Baustopp bedroht. Die Staatsanwaltschaft des Bundeslandes São Paulo teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, man werde in den nächsten zwei Wochen einen Kontrollbesuch am Unfallort durchführen. Ein Antrag bei der Justiz auf Einstellung der Bauarbeiten im Corinthians-Stadion, in dem am 12. Juni 2014 das WM-Eröffnungsspiel ausgetragen werden soll, werde erwogen, sagte José Carlos de Freitas dem Nachrichtenportal "G1".

Lahm erleidet Zerrung - Bayern-Kapitän fehlt mindestens zwei Spiele

Moskau/München (dpa) - Bayern München muss mindestens zwei Spiele ohne Kapitän Philipp Lahm auskommen. Der Fußball-Nationalspieler hat im Champions-League-Spiel des Titelverteidigers bei ZSKA Moskau eine Zerrung im rechten Oberschenkel erlitten, teilte der deutsche Meister am Donnerstag nach der Rückkehr aus Russland mit. Der 30 Jahre alte Lahm werde auf jeden Fall am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig sowie am kommenden Mittwoch im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FC Augsburg pausieren müssen. In der kommenden Woche soll nach weiteren Kontrolluntersuchungen entschieden werden, wann Lahm wieder das Training aufnehmen kann.

Mercedes bestätigt Abschied von Formel-1-Teamchef Brawn

Brackley (dpa) - Teamchef Ross Brawn verlässt Mercedes zum Jahresende. Das bestätigte der Formel-1-Rennstall am Donnerstag. "Es ist klar, dass man jemanden nicht aufhalten kann, wenn er sich dazu entschlossen hat zu gehen", sagte Team-Aufsichtsratschef Niki Lauda. Der Österreicher hatte vergeblich versucht, Brawn zum Bleiben zu bewegen. Offenbar konnten sich die Konzernvertreter nicht mit dem Briten über den zukünftigen Zuschnitt seiner Rolle einigen. In der kommenden Saison werden der ehemalige McLaren-Technikchef Paddy Lowe und Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff eine Doppelspitze bei dem Werksteam bilden.

Deutsche Biathletinnen ohne Podestplatz - Henkel Zehnte

Östersund (dpa) - Die deutschen Biathletinnen sind im ersten Einzelrennen der olympischen Saison im schwedischen Östersund leer ausgegangen. Im Klassiker über 15 Kilometer war Andrea Henkel am Donnerstag nach drei Schießfehlern als Zehnte beste Deutsche. Beim Sieg der Tschechin Gabriela Soukalova (2 Fehler) hatte Henkel einen Rückstand von 1:30 Minuten auf die Spitze. Franziska Hildebrand (2) wurde 13., Laura Dahlmeier mit nur einem Fehler 14. Evi Sachenbacher-Stehle (5 Fehler) kam als 25. ins Ziel. Franziska Preuß (5) landete bei ihrem Weltcup-Debüt auf Platz 44. Das Rennen war am Mittwoch wegen eines Unwetters abgesagt und verschoben worden.

Curling-Frauen auch künftig bei EM erstklassig

Stavanger (dpa) - Die deutschen Curling-Frauen haben den Absturz in die europäische Zweitklassigkeit knapp verhindert. Zwar unterlag das Team des SC Riessersee um Routinier Andrea Schöpp am Donnerstag im letzten Vorrundenspiel der Europameisterschaften in Norwegen gegen Schweden mit 5:7. Da aber auch Italien und Norwegen ihre letzten Partien verloren, stand am Ende Platz acht. Damit können die deutschen Curling-Frauen auch im kommenden Jahr in der A-Gruppe an den Start gehen. Gegen den Sieger der B-Gruppe steht nun am Freitag das entscheidende Duell um das WM-Ticket an.

Deutschland weiter Zweiter der FIFA-Weltrangliste

Zürich (dpa) - Deutschland nimmt in der Weltrangliste des Fußball-Weltverbandes weiter den zweiten Platz hinter Welt- und Europameister Spanien ein. In dem am Donnerstag veröffentlichten Ranking der FIFA folgen Argentinien und Kolumbien wie im Vormonat auf den Plätzen drei und vier. Den größten Sprung nach vorne schaffte Portugal, das sich dank der Erfolge in den WM-Playoffs gegen Schweden vom 14. auf den fünften Rang verbesserte. Auch WM-Gastgeber Brasilien kehrt als neuer Zehnter unter die Top Ten der Weltrangliste zurück.

Dynamo Dresden geht nicht weiter gegen Pokal-Ausschluss vor

Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden wird keine weiteren rechtlichen Schritte gegen den Ausschluss aus dem DFB-Pokal vornehmen. Der neu gewählte Aufsichtsrat und die Geschäftsführung des Clubs beschlossen am Mittwoch einstimmig, auf eine Zivilklage beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main zu verzichten. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Hierzu hatte die Mitgliederversammlung am 16. November ein entsprechendes Votum abgegeben. Dresden war nach den Vorkommnissen im Pokalspiel bei Hannover 96 im Oktober 2012 aus dem Pokalwettbewerb 2013/14 ausgeschlossen worden und anschließend in allen Instanzen der DFB-Gerichtsbarkeit gescheitert.

Missbrauchs-Prozess: Freispruch für früheren Olympia-Schwimmtrainer

Kiel (dpa) - Das Kieler Amtsgericht hat einen ehemaligen Olympia-Schwimmtrainer am Donnerstag vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs freigesprochen. Er war angeklagt, eine von ihm trainierte junge Schwimmerin von 2004 bis 2006 sexuell missbraucht zu haben. Mit dem Urteil folgten die Richter der Verteidigung, die von einem Liebesverhältnis des Angeklagten mit der damals 16-jährigen Sportlerin ausging. Die Staatsanwaltschaft will in Berufung gehen. Sie hatte auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung plädiert. Die heute 25-jährige Frau hatte 2009 Strafanzeige gestellt.

Nowitzki führt Mavericks zum Sieg gegen Golden State Warriors

Dallas (dpa) - Basketball-Profi Dirk Nowitzki hat die Dallas Mavericks nach zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückgebracht. Der Würzburger steuerte am Mittwochabend (Ortszeit) 22 Punkte zum 103:99 gegen die Golden State Warriors bei. Nowitzki traf dabei sieben seiner ersten acht Würfe. Zuletzt hatte es für die Texaner in der nordamerikanischen Profiliga zwei Pleiten gegen die Denver Nuggets gegeben.