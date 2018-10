Silvio Berlusconi steht mit dem Ausschluss aus dem Senat unmittelbar vor dem politischen Aus. Der rechtskräftig verurteilte Exregierungschef geht aber mit einer Kampfansage. "Ich ziehe mich nicht in irgendein Kloster zurück, wir sind hier, wir bleiben hier", sagte Berlusconi. Auch außerhalb des Parlaments werde er noch kämpfen.

Die Abstimmung am Mittwoch über Berlusconis Ausschluss war eine Konsequenz aus dessen erster rechtskräftiger Verurteilung wegen Steuerbetrugs. Er war Anfang August in einem der zahlreichen Prozesse gegen ihn in letzter Instanz zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Als rechtskräftig verurteilter Steuerbetrüger darf Berlusconi kein politisches Amt mehr ausüben.

Gänzlich zurückziehen will sich der 77-Jährige aber nicht, wie auch dessen Tochter Marina sagte: "Mein Vater fällt als Senator, aber die Abstimmung wird sicher nicht seine Führungsrolle und seinen Einsatz angreifen". Dieses Land und diese Demokratie sollten sich schämen für das, was ihr Vater erleide. "Diese Politik wird es bereuen, dass sie sich von einer Justiz hat beeinflussen lassen, die jeden zerstören will, der versucht, ihre Macht einzudämmen."

Der Sitz im Senat war Berlusconis wichtigstes politisches Amt. Mit dem Ausschluss aus der Kammer besitzt er in weiteren Strafverfahren keine Immunität mehr.

"Mit Berlusconi ist auch die Demokratie gestützt"

Berlusconis Ende im Senat löste bei seinen Unterstützern Bestürzung aus. "Heute ist mit Berlusconi auch die Demokratie gestürzt", sagte eine Anhängerin von Berlusconis Partei Forza Italia. Berlusconis Unterstützer hatten bis zuletzt mit allen Mitteln versucht, seinen Ausschluss aus dem Senat zu verhindern. Zuletzt war die Bewegung des früheren Ministerpräsidenten zerbrochen, und seine Partei hatte sich in zwei Lager gespalten.



Vertreter der größten Regierungspartei zeigten sich jedoch mit der Senatsentscheidung zufrieden. "Der Senat hat nichts anderes als seine Pflicht getan, indem er die Gesetze angewendet hat", sagte Giuglielmo Epifani, Chef der Demokratischen Partei, "andernfalls hätten wir Gesetze wie im Dschungel."