Paris (SID) - Dem dreimaligen Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin winkt 2015 eine große Chance auf das Gelbe Trikot der Tour de France. Das bedeutendste Radrennen der Welt wird dann im niederländischen Utrecht mit einem knapp 14 Kilometer langen und flachen Zeitfahren gestartet. "Das könnte ein sehr lukratives und lohnenswertes Ziel sein", sagte der 28-Jährige vom Team Omega Pharma-Quick Step dem SID.

Tour-Organisationschef Christian Prudhomme hatte zuvor bei einer Pressekonferenz in der niederländischen Botschaft in Paris Details zum Grand Départ der 102. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt bekanntgegeben. "Nachdem zwei Ausgaben mit einer Flachetappe begonnen haben, kehren wir zur Tradition gegen die Uhr zurück", sagte er dort.

Der Auftakt der Tour 2015 wird in Utrecht am 4. Juli erfolgen und damit zum sechsten Mal in den Niederlanden. Zuvor begann die Große Schleife in Amsterdam (1954), Scheveningen (1973), Leiden (1978), 's-Hertogenbosch (1996) und zuletzt 2010 in Rotterdam. Es ist der 21. Start außerhalb Frankreichs, im kommenden Jahr beginnt die Tour am 5. Juli im englischen Leeds. In Deutschland fand der Grand Départ 1965 (Köln) und 1987 (Berlin) statt.