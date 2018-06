St. Petersburg (AFP) Nach mehrwöchiger Untersuchungshaft hat die russische Justiz auch den letzten Greenpeace-Aktivisten vorerst freigelassen. Der Australier Colin Russell sei nach einer Berufungsentscheidung gegen Kaution freigekommen, erklärte Greenpeace im Kurznachrichtendienst Twitter am Donnerstag. Russell war Mitte September mit 29 weiteren Besatzungsmitgliedern des Greenpeace-Schiffes "Arctic Sunrise" von der russischen Küstenwache festgenommen worden. Die Umweltschutzorganisation hatte mit dem Schiff in der Barentssee gegen Umweltschäden durch die Ölförderung in der Arktis protestiert.

