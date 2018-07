Beirut (AFP) Ein Neffe des libanesischen Landwirtschaftsministers und führenden Hisbollah-Mitglieds Hussein Hadschdsch Hassan ist offenbar bei Kämpfen in Syrien getötet werden. Neben dem 22-Jährigen seien drei weitere Kämpfer der libanesischen Schiiten-Miliz bei den Gefechten in der Region Kalamun umgekommen, sagte ein Vertrauter der Miliz am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

