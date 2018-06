Berlin (dpa) - Blitzeis hat am Morgen in mehreren Teilen Deutschlands für glatte Straßen und Unfälle auf den Autobahnen gesorgt. Vorübergehend musste die Autobahn 81 im Norden Baden-Württembergs ebenso teilweise gesperrt werden wie die A73 in Südthüringen.

Dort wurde in Eisfeld bei Suhl ein Mensch in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei berichtete. Im Großraum Suhl habe es zudem im Minutentakt Unfälle gegeben.

Blitzeis führte im sächsischen Vogtland in den Morgenstunden zu mehr als 60 Unfallmeldungen. Es blieb zunächst bei Blechschäden. Auf der A72 bei Burgstein nahe der deutsch-tschechischen Grenze rutschte ein Laster in den Straßengraben. Wegen zahlreicher Unfälle auf der A9 bildete sich nahe Bayreuth ein längerer Stau.

Der Deutsche Wetterdienst sagte vorher, dass ein Tief am Donnerstag in Baden-Württemberg Schnee oder auch gefrierenden Sprühregen bringen könnte.