Tokio (dpa) - Die japanische Luftwaffe ist in Chinas neue Zone zur Luftraumüberwachung im Ostchinesischen Meer geflogen. Zu Zwischenfällen kam es dabei nicht, wie ein japanischer Regierungssprecher erklärte. Es habe keine "besonderen" Reaktionen von chinesischer Seite gegeben.

Es habe sich um einen üblichen Patrouilleneinsatz gehandelt. Tokio betreibt in dem Seegebiet seit den 60er Jahren seine eigene Luftverteidigungszone und will Chinas überlappende Zone nicht anerkennen. Zuvor hatten auch die USA mit einem Überflug von zwei B52-Bombern in dem Seegebiet Chinas neue Zone demonstrativ missachtet, ohne dass es zu Zwischenfällen kam.

Vor dem Hintergrund der Spannungen steuerte der chinesische Flugzeugträger "Liaoning" am Donnerstag unter den wachsamen Augen des taiwanesischen Militärs zwischen Taiwan und Chinas Küste vorbei und nahm weiter Kurs ins Südchinesische Meer. Wie mit Japan im Ostchinesischen Meer streitet China auch im Südchinesischen Meer mit Nachbarn um Inselgruppen. Chinas Marine sprach von einem "normalen" Einsatz des Flugzeugträgers, der allein Ausbildungszwecken dient.

Seine erste Übungsfahrt in das Seegebiet fällt zusammen mit dem Besuch von US-Vizepräsident Joe Biden nächste Woche in Japan, China und Südkorea. Er will in Peking die Besorgnisse der USA über die Militärzone vorbringen, die Washington ähnlich wie Seoul und Tokio scharf kritisiert hatte. Experten warnen, dass es in der neuen Zone zu Missverständnissen und militärischen Zwischenfällen kommen könnte.

China wies die Forderung Südkoreas nach einer Versetzung der Grenzen seiner umstrittenen Luftüberwachungszone zurück. Im Rahmen des strategischen Dialogs mit China habe Vize-Verteidigungsminister Baek Seung Joon deutlich gemacht, dass Südkorea die neu geschaffene Zone nicht anerkenne und "korrigierende Maßnahmen" fordere, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Donnerstag vor Journalisten in Seoul. "Chinas Antwort war, dass es die Forderung nicht akzeptiert." Die chinesische Seite wurde bei dem Treffen in Seoul durch den stellvertretenden Generalstabschef Wang Guanzhong vertreten.