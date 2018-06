Beaver Creek (SID) - Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch (Partenkirchen) hat sich im Abschlusstraining zur ersten Weltcup-Abfahrt des olympischen Winters in ordentlicher Form präsentiert. Auf der neuen, für die WM 2015 gebauten Strecke im US-Skigebiet Beaver Creek kam die Doppel-Olympiasiegerin auf Rang sechs und lag 2,12 Sekunden hinter der dominierenden Lara Gut (Schweiz/1:40,76 Minuten), Auftaktsiegerin im Riesenslalom vor einem Monat in Sölden.

Im letzten Test vor dem Rennen auf der Strecke "Raptor" (Raubvogel) am Freitag (18.45 Uhr) belegte Veronique Hronek (Unterwössen/+3,44) den 28. Platz, Weltcup-Debütantin Michaela Wenig (Lenggries/+4,56) fuhr auf Rang 44. Lindsey Vonn (USA) fehlt am gesamten Wochenende wegen eines Teilrisses des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie - die Abfahrts-Olympiasiegerin kehrte jedoch am Donnerstag auf die Piste zurück und trainierte in ihrer Heimat Vail/Colorado.