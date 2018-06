Kairo (AFP) Die ägyptische Polizei ist am Freitag in Kairo und anderen Städten des Landes gewaltsam gegen islamistische Demonstranten vorgegangen. Diese protestierten gegen ein neues Gesetz zum Demonstrationsrecht, das nicht genehmigte Kundgebungen verbietet. Wie Sicherheitsbeamte mitteilten, setzten Polizisten in der Hauptstadt und auf einer Ausfallstraße zu den Pyramiden Tränengas gegen Anhänger des Anfang Juli vom Militär gestürzten islamistischen Regierungschefs Mohammed Mursi ein.

