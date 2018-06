Dhaka (AFP) Wegen eines Großbrands in einer der größten Textilfabriken Bangladeschs haben die Behörden Ermittlungen wegen mutmaßlicher Brandstiftung aufgenommen. "Wir denken, es handelt sich um Brandstiftung durch Arbeiter innerhalb und außerhalb des Fabrikgeländes", sagte ein Beamter der Industriepolizei, Mosharraf Hossain, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Am späten Donnerstagabend waren nach Zusammenstößen zwischen demonstrierenden Arbeitern und Polizisten im Industriegebiet Gazipur außerhalb der Hauptstadt Dhaka Brände in zwei Gebäuden der Firma Standard Group ausgebrochen. Die Arbeiter waren für höhere Löhne auf die Straße gegangen.

