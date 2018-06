Östersund (dpa) - Gewonnen hat Miriam Gössner nicht, wie eine Siegerin kann sich die Strahlefrau des deutschen Biathlons trotzdem fühlen.

Nur sechs Monate nachdem sie sich bei einem schweren Sturz mit dem Fahrrad vier Rückenwirbel brach, hat die 23-Jährige beim Weltcup-Sprint von Östersund ein beachtliches Comeback gefeiert. Über die 7,5 Kilometer schoss sie am Freitag zwar vier Fehler und hatte als 48. wie ihre Teamkolleginnen mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Aber das ist auch nicht wichtig: Ihr Ziel ist die Olympia-Teilnahme. "Ich bin einfach nur glücklich, dass ich wieder dabei bin", sagte die Bayerin mit ihrem typischen Lächeln im Gesicht.

Auch die anderen fünf Skijägerinnen verfehlten im zweiten Einzelrennen der neuen Weltcup-Saison den ersten Podestplatz für das deutsche Team. Beim Sieg der Norwegerin Ann-Kristin Flatland (0 Fehler) wurde Andrea Henkel 13. (1 Fehler/+ 55,5 Sekunden). Franziska Hildebrand (1 Fehler/+ 1:27,6 Minuten) 23., Evi Sachenbacher-Stehle (2/1:29,5) 25. und Franziska Preuß (2/1:33,7) 27. Laura Dahlmeier (1/1:39,4) kam auf Rang 31 ins Ziel.

Gössner bewies, dass sich kämpfen lohnt. Unmittelbar nach ihrem Horror-Unfall konnte sie ihre Beine nicht mehr bewegen, sie war dem Rollstuhl gefühlt näher als dem Weltcup. Danach quälte sie sich verbissen durch die Reha. Auch im Training in Östersund sah es in der Woche teilweise nicht so gut aus, Tränen flossen. Denn die zierliche Blondine hat jeden Tag Schmerzen - und das nicht zu knapp. "Für mich ist es schon ein kleines Wunder, dass ich jetzt schon wieder laufen kann", sagte Gössner, die mit Startnummer 1 das Rennen eröffnete.

Gössner fehlen wegen der dreimonatigen Zwangspause mehrere tausend Trainingsschuss und zahllose Kilometer. Druck machen ihr die Trainer mit Blick auf Sotschi aber nicht. "Sie bekommt von uns alle Zeit der Welt. Wichtig ist der Februar", sagte Damen-Bundestrainer Gerald Hönig. Und dass mit Gössner zu rechnen ist, zeigte die Laufzeit. Sie war die schnellste Deutsche und in Schlagdistanz zur Konkurrenz: "Das sind Trainingswettkämpfe für mich, um wieder in Form zu kommen. Ich hoffe, dass es immer besser wird und ich ab Januar das zeigen kann, was ich gern zeigen möchte."

Andrea Henkel haderte anders als im Einzel nicht mit dem Schießen, sondern mit dem Laufen. "Der Rückstand ist schon ärgerlich. Mit dem Ergebnis muss ich jetzt leben", resümierte die 35-Jährige. Auch Evi Sachenbacher-Stehle konnte diesmal ihre Laufstärke nicht in den Schnee bringen. "Eigentlich sind das genau meine Bedingungen, minus fünf Grad und eine harte Piste. Aber meine Beine waren heute nicht so gut. Beim Einlaufen fühlte es sich noch gut an, aber das ist meist kein gutes Omen", meinte die zweimalige Langlauf-Olympiasiegerin.

Gössner-Foto Twitter