Peking (AFP) Im Streit mit Japan um Inseln im Ostchinesischen Meer hat China Kampfflugzeuge in die Konfliktregion entsandt. Kampfjets und eine Maschine mit einem Frühwarnsystem seien in der neu ausgerufene Luftverteidigungszone verlegt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag. In Kommentaren staatsnaher Medien wurde ein hartes Vorgehen insbesondere gegen Japan gefordert.

