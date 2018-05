München (AFP) Angesichts der Beschlüsse bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin hat die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) einen Neustart für die Energiewende in ihrem Bundesland angekündigt. "Wir werden auf alle Fälle das Energiekonzept überarbeiten", sagte Aigner der "Süddeutsche Zeitung" (Freitagsausgabe). Nachdem sich Union und SPD auf weitreichende Änderungen in der Energiepolitik verständigt haben, müsse Bayern klären, ob die Grundannahmen im mehr als zwei Jahre alten Programm für den Atomausstieg noch realistisch seien.

