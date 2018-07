Berlin (AFP) Äußerungen des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, wonach die große Koalition künftig doch auch die Arbeitgeber am Kostenanstieg im Gesundheitswesen beteiligen will, haben für Verwirrung gesorgt. "Eine solche Regelung ist in einer Protokollnotiz des Koalitionsvertrages festgehalten", sagte Lauterbach der "Süddeutschen Zeitung" vom Freitag. Dies bezieht sich jedoch offensichtlich nicht auf die laufende Wahlperiode.

