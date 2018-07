Bochum (AFP) Das Schicksal des Adventskometen ISON beschäftigt weiter die Astronomen. Womöglich könnten doch Teile des Kometen dessen Vorbeiflug an der Sonne überstanden haben, wie aktuelle Aufnahmen von Sonnensonden am Freitag nahelegten. "Ein Bruchteil des Kometen hat offenbar überlebt und ist auf der anderen Seite der Sonne wieder hervorgekommen", sagte die Bochumer Astronomin Susanne Hüttemeister der Nachrichtenagentur AFP. Nach der Sonnenpassage von ISON am Donnerstagabend hatten US-Forscher zunächst die Auffassung vertreten, der Komet habe sich wohl aufgelöst.

