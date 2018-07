Berlin (AFP) Im Streit um hohe Stationsentgelte der Deutschen Bahn (DB) sind bundesweit 50 Verfahren mit einem Gesamtwert von rund 44 Millionen Euro anhängig. Das sagte ein Bahn-Sprecher am Freitag in Berlin. Er bestätigte damit Angaben eines DB-Managers aus einem Vorab-Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe). In dem Streit geht es um die Gebühren, welche die Bahn von ihren Wettbewerbern und ihren eigenen Tochterfirmen für die Benutzung ihrer Bahnhöfe kassiert. Die Kläger halten die Preise für überhöht und fordern eine Rückerstattung der zu viel verlangten Entgelte.

