München (AFP) In Erwartung einer klaren Zustimmung haben der CSU-Vorstand und die CSU-Landesgruppe am Freitag in München mit den Beratungen über den Koalitionsvertrag begonnen. Sie sei "sehr zuversichtlich", dass es ein eindeutiges Votum gebe, sagte Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt vor Beginn der Beratungen vor Journalisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.