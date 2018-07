Brüssel (AFP) Bulgarien bekommt für die Versorgung tausender syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge EU-Hilfe in Höhe von 5,6 Millionen Euro. Mit dem Geld soll die Regierung des südosteuropäischen Landes dabei unterstützt werden, Aufnahme, Unterbringung, Versorgung sowie medizinische und psychologische Betreuung der Ankömmlinge zu organisieren, wie EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström am Freitag in Brüssel mitteilte. Mehr als 11.000 Flüchtlinge, der Großteil davon aus Syrien, sind seit Jahresbeginn über die mehr als 270 Kilometer lange türkisch-bulgarische Grenze in das EU-Land gekommen.

