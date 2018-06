Vilnius (AFP) Die Ukraine soll trotz ihres Nein zu einem Partnerschaftsabkommen mit der EU weiter Zeit für eine engere Anbindung an Europa bekommen. "Die Tür bleibt auf, da gibt es keinerlei zeitliche Konditionen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag auf dem EU-Gipfel zur Ostpartnerschaft in Litauen nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. "Wir alle haben doch erlebt , dass geschichtliche Prozesse oft sehr lange dauern", fügte die Kanzlerin hinzu. Die Ukraine sei sehr stark mit Russland verwoben, darauf habe auch Janukowitsch hingewiesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.