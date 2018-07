Berlin (AFP) Es soll ein Neustart werden nach der verlorenen Bundestagswahl: Auf ihrem Parteitag in Bremen wollen die etwa 1000 erwarteten Piraten am Samstag einen neuen Vorstand wählen, um ihrer basisdemokratischen Bewegung neuen Schub zu geben. Die alte Piraten-Spitze tritt bis auf zwei Mitglieder nicht mehr an. Der Parteivorsitzende Bernd Schlömer verabschiedet sich nach anderthalb Jahren aus dem Amt, auch die politische Geschäftsführerin Katharina Nocun will sich nach knapp sechs Monaten im Bundesvorstand vor allem Job und Studium widmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.