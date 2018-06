München (AFP) Nach dem umstrittenen "heute journal"-Interview mit SPD-Chef Gabriel hat sich CSU-Chef Horst Seehofer in einem Brief an ZDF-Intendant Thomas Bellut über den Sender beschwert. "Ich wehre mich gegen diese Qualität der Diskussion," sagte Seehofer am Freitag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten. Der CSU-Chef sitzt im Verwaltungsrat des Mainzer Senders.

