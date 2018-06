Wien (AFP) Der österreichische Baukonzern Strabag hat sein Ergebnis im dritten Quartal dieses Jahres gesteigert. Wie der Konzern am Freitag in Wien mitteilte, konnte der witterungsbedingte Rückgang der Leistung in den ersten beiden Quartalen 2013 beinahe aufgeholt werden. Profitieren konnte Strabag unter anderem von vielen Aufträgen aus Deutschland.

