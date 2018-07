Bonn (AFP) Nach drei Monaten im Probebetrieb startet die zentrale Spritpreis-Meldestelle beim Bundeskartellamt am Sonntag den Regelbetrieb. Der Datenfluss laufe stabil, weitere Anbieter von Internetseiten und Smartphone-Apps seien zugelassen worden - und das Interesse der Autofahrer sei hoch, erklärten Kartellamt und das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag. Autofahrer können mit Hilfe der Meldestelle gezielt per Smartphone, Tablet oder auf dem Computer preisgünstigste Tankstellen finden.

