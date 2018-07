Vilnius (dpa) - In ungewöhnlich deutlichen Worten warnt die

Europäische Union Moskau vor Druck auf frühere Sowjetrepubliken. "Wir werden uns dem Druck Russlands nicht beugen", sagte EU-Gipfelchef Herman Van Rompuy in Vilnius zum Abschluss des Gipfels der östlichen Partnerschaft. EU-Kommissionschef José Manuel Barroso fügte hinzu: "Wir können keinerlei Vetorecht von Drittstaaten hinnehmen." Die EU will bei einem Spitzentreffen mit Russland Ende Januar 2014 diese Fragen mit Präsident Wladimir Putin debattieren. Die Ukraine hatte auf Druck Moskaus ihr Abkommen mit der EU auf Eis gelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.