Vilnius (AFP) Die Europäische Union hat bei ihrem Gipfel zur Ostpartnerschaft in Vilnius Assoziierungsabkommen mit Georgien und Moldau unterzeichnet. Mit der Paraphierung wurden am Freitag die Verhandlungen über die Abkommen offiziell abgeschlossen, eine endgültige Unterzeichnung soll in den kommenden Monaten erfolgen. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy begrüßte "die Entschlossenheit, den Mut und den politischen Willen" der Regierungen in Tiflis und Chisinau. Zugleich versicherte er, dass die EU die Souveränität der beiden Länder respektiere.

