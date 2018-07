Vilnius (AFP) Die Europäische Union hat Russland vor einer Einmischung in die Beziehungen zu osteuropäischen Ländern gewarnt. "Wir können kein Veto eines anderen Landes akzeptieren", sagte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso am Freitag beim EU-Gipfel zur Ostpartnerschaft vor Journalisten im litauischen Vilnius. Die Zeit der "eingeschränkten Souveränität" sei in Europa vorüber, fügte Barroso hinzu. Die Ukraine hatte die für den Gipfel geplante Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der EU vergangene Woche auf Druck Russlands abgesagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.