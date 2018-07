London (SID) - Zwei Angeklagte im Manipulationsskandal im englischen Fußball müssen sich am Freitag vor Gericht verantworten. Chann Sankaran (33) aus Singapur und Krishna Sanjey Ganeshan (43), der die Staatsbürgerschaften von Singapur und Großbritannien besitzt, werden Verschwörung und Betrug vorgeworfen, sie werden einem Richter in Cannock vorgeführt. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen die zwei mutmaßlichen Mitglieder der Wettmafia war am Donnerstagabend Klage erhoben worden, ihnen droht eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren.

Sankaran und Ganeshan sollen an Spielmanipulationen vom 1. bis 26. November dieses Jahres beteiligt gewesen sein. Insgesamt sind sieben Personen festgenommen worden. Der auf der Insel festgenommene Wettpate aus Singapur hatte nach Angaben der britischen Tageszeitung The Telegraph erklärt, dass er weltweit Spiele manipuliert habe, darunter auch WM- und WM-Qualifikationsspiele. Begegnungen der englischen Premier League sollen nicht betroffen sein. "Wir haben dieses Thema betreffend eng mit den Behörden zusammengearbeitet", sagte ein Sprecher der FA.

Der verurteilte Wettbetrüger Wilson Raj Perumal aus Singapur stritt derweil jegliche Beteiligung ab, auch wenn er Kenntnis von den Manipulationen einräumte. Perumals Name soll in einem verdeckt aufgenommenen Video eines fingierten Verhandlungsgespräches mit einem Mittelsmann des Wettsyndikats gefallen sein.