Bordeaux (dpa) - Einen solchen Moment hat selbst Armin Veh in seiner fast 25-jährigen Trainerlaufbahn noch nicht erlebt. Als das Europa-League-Spiel bei Girondins Bordeaux schon längst vorbei war, trat der Coach von Eintracht Frankfurt noch einmal ganz allein auf das Spielfeld.

Er machte sich auf den Weg zur Gästekurve zu den rund 12 000 mitgereisten Eintracht-Fans. Die Anhänger feierten den 52-Jährigen - und Veh hatte dabei sogar Tränen in den Augen. "Das war erlösend", sagte Kapitän Pirmin Schwegler nach dem wichtigen 1:0 (0:0) beim französischen Pokalsieger. Der Erfolg bescherte den Frankfurtern nicht nur das vorzeitige Weiterkommen im internationalen Wettbewerb, sondern auch noch das so dringend benötigte Erfolgserlebnis vor dem Krisenduell am Sonntag bei Hannover 96.

Denn dem schon feststehenden Gruppensieg in der Europa League steht nach wie vor der Absturz auf Platz 15 in der Fußball-Bundesliga gegenüber, weshalb Sebastian Rode noch in Bordeaux besonders kämpferisch betonte: "Jetzt fliegen wir mit Selbstvertrauen zurück nach Frankfurt. Das wird uns eine Menge Auftrieb geben."

Veh selbst war abgesehen von seinem emotionalen Moment vor der Fankurve gar nicht so anders temperiert als nach dem enttäuschenden 3:3 gegen Schalke 04 fünf Tage zuvor. Es ist eine Stärke des Frankfurter Trainers, dass er zuletzt weder nach den acht sieglosen Spielen in der Bundesliga die Ruhe verlor, noch am Donnerstagabend in Euphorie verfiel.

"Dass wir schon nach dem fünften Spieltag durch sind, freut uns riesig", meinte er. Ansonsten beschränkte sich Veh auf eine eher sachliche Analyse: "Ein dreckiger Sieg wie heute tut uns gut. Es war wichtig, dass wir mal ein Spiel überstanden haben, in dem wir kein spätes Gegentor kassiert haben."

Die ominöse 86. Minute, in der die Eintracht zuletzt viermal einen entscheidenden Treffer hinnehmen musste, ging diesmal sogar fast unter im Jubel der 12 000 Frankfurter Fans. Der eingewechselte Martin Lanig hatte kurz zuvor das Siegtor für die SGE erzielt (83.).

Während der "Fluch" (Rode) der späten Gegentore damit erst einmal gebannt zu sein scheint, schleppen die Frankfurter ein anderes akutes Problem aber auch nach Hannover mit. Denn auch am Sonntag drohen wieder zwei wichtige Offensivspieler (Alexander Meier, Stefan Aigner) und gleich drei Verteidiger (Anderson, Marco Russ, Stefano Celozzi) auszufallen.

"Wir brauchen dringend Spieler zurück", meinte Veh, der unter den aktuellen Umständen kaum einmal einem seiner gesunden Profis eine Pause geben kann. In Bordeaux musste sogar der 18 Jahre alte Marc-Oliver Kempf in der Abwehr aushelfen. "Bis auf ein, zwei Fehler hat er seine Sache sehr gut gemacht", lobte Veh.

Vorstands-Chef Heribert Bruchhagen wird am Tag des Hannover-Spiels genau zehn Jahre im Amt sein. Er freute sich am Donnerstag über ein erstes Geschenk zu seinem Jubiläum - und auch über die zumindest für Frankfurter Verhältnisse üppigen Europacup-Einnahmen. Nachdem sein vor zwei Jahren noch in der 2. Liga spielender Club schon für das Erreichen der Gruppenphase 1,3 Millionen Euro kassiert hat, kann Bruchhagen nun noch einmal 400 000 Euro Prämie für den Gruppensieg und je 200 000 Euro für die bislang fünf Siege dazurechnen.

Je weiter die Eintracht in der Europa League kommt und je früher der Bundesliga-Rivale SC Freiburg in diesem Wettbewerb ausscheidet, desto mehr können die Frankfurter auch aus dem Marketpool der UEFA erwarten. Alles in allem rechnen sie schon jetzt mit Gesamteinnahmen von rund acht Millionen aus ihrem Comeback auf der internationalen Bühne. "Das ist eine tolle Sache", sagte Bruchhagen in Bordeaux. Jetzt fehlt nur noch ein Ende der Bundesliga-Krise in Hannover.