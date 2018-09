London (SID) - Ein früherer Football-League-Schiedsrichter und zwei weitere Männer müssen sich in England wegen des Verdachts des unerlaubten Zugriffs auf Computer des englischen Fußball-Verbandes FA vor Gericht verantworten. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Referee Dean Mohareb (30), Liam Cliff (18) und Vincent Rossi (46) sind wegen Rechtsbeugung angeklagt - Mohareb auch wegen des Hackens von Computern. Die drei Männer aus dem Großraum Manchester müssen am kommenden Donnerstag (5. Dezember) vor Gericht erscheinen.

Mohareb, Schiedsrichter in den zur Football League zugehörigen zweit-, dritt- und viertklassigen Ligen, gehört zum Entwicklungsstab der FA. Er war bereits im vergangenen Oktober festgenommen und im Februar durch die FA suspendiert worden.