Hamburg (dpa) - Die Fußball-Bundesliga startet am 22. August 2014 und damit gut sechs Wochen nach dem WM-Finale in ihre neue Saison. Das geht aus dem Rahmenterminkalender hervor, den das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Hamburg verabschiedete.

Der letzte Hinrundenspieltag findet vom 19. bis 21. Dezember statt, ehe es in eine rund sechswöchige Winterpause geht. Für den 1. Februar 2015 ist der erste Spieltag der Rückrunde terminiert, die am 23. Mai zu Ende geht.

Wie in den vergangenen Jahren beginnen die Zweitligisten bereits früher mit ihrer Spielzeit. Saisonstart im Unterhaus ist der 1. August 2014, die Runde geht am 24. Mai 2015 und damit einen Tag nach der Bundesliga zu Ende. Die 3. Liga beginnt sogar noch eine Woche früher und startet vom 25. bis 27. Juli 2014 in ihre neue Saison. Der letzte Spieltag findet am 23. Mai 2015 statt.

Die erste Runde im DFB-Pokal wurde für den 15. bis 18. August 2014 angesetzt. Das Endspiel in Berlin findet am 30. Mai 2015 statt. Eine Woche später ist das Olympiastadion dann ebenfalls Schauplatz des Finales in der Champions League.

DFB-Mitteilung