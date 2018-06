Madrid (SID) - Superstar Cristiano Ronaldo (28) von Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid wird trotz überstandener Oberschenkelverletzung im Heimspiel gegen Real Valladolid am Samstag fehlen. Das teilte Trainer Carlo Ancelotti am Freitag mit. "Er hatte einen Ultraschall. Der Muskel ist erholt, aber er hat sich nicht sehr gut gefühlt", sagte der 54-jährige Italiener. Für den Portugiesen Ronaldo, der bereits am Mittwoch beim Champions-League-Sieg gegen Galatasaray Istanbul (4:1) gefehlt hatte, dürfte der Argentinier Angel Di Maria in die Mannschaft rücken.