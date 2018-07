Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 bleibt das Verletzungspech treu: Am Freitag erlitt Abwehrspieler Dennis Aogo im Training einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie. Das gab der Klub am Freitagabend über Twitter bekannt. Dem vom Hamburger SV ausgeliehenen Nationalspieler droht damit das vorzeitige Saisonende.

Es ist bereits die dritte schwere Knieverletzung eines Schalker Profis, schon Torjäger Klaas-Jan Huntelaar und Mittelfeldspieler Marco Höger pausieren aus dem selben Grund monatelang. Knieprobleme hat zudem Offensivstar Kevin-Prince Boateng, der in ständiger Behandlung ist.

Neben Aogo, der bis Saisonende vom HSV mit Kaufoption ausgeliehen ist, fehlt den Königsblauen im Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart auch noch der bisherige Stammtorhüter Timo Hildebrand. Das teilte der Klub am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit. Der 34-Jährige fällt wegen einer Hüftprellung aus. Wie schon beim 0:0 der Gelsenkirchener am Dienstag in der Champions-League-Partie bei Steaua Bukarest dürfte somit Ralf Fährmann im Tor stehen.