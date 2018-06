Berlin (SID) - Union Berlin hat den Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Eisernen unterlagen am 16. Spieltag dem VfR Aalen mit 1:3 (0:0) und drohen nach dem vierten Spiel in Serie ohne Sieg den Anschluss an die Spitzenränge zu verlieren. Aalen verbesserte sich durch den ersten Sieg an der Alten Försterei im dritten Anlauf zumindest vorübergehend ins obere Tabellenmittelfeld.

Enrico Valentini (59.) brachte Aalen zunächst quasi aus dem Nichts in Führung, Torsten Mattuschka (62.) glich nur wenig später mit einem direkt verwandelten Freistoß aus. Dann schlug Valentini (72.) mit seinem fünften Saisontor erneut zu. Den Endstand stellte Michael Klauß her (90.+3).

"Heute hat vieles geklappt", sagte Doppeltorschütze Valentini bei Sky: "Durch das dritte Tor wurde es vielleicht einen Tick zu hoch, aber ich denke schon, dass es verdient war."

Nach nur einem Zähler aus den vergangenen drei Spielen ohne eigenen Torerfolg übernahm Union vor 17.236 Zuschauern von Beginn an die Initiative und kam im Verlauf der ersten Halbzeit auch zu einigen guten Möglichkeiten: Stürmer Adam Nemec (18.) köpfte über das Tor, Martin Dausch (27.) schlenzte knapp vorbei, Simon Terodde (38.) scheiterte per Kopf an Aalens Torwart Jasmin Fejzic. Vom VfR war kaum etwas zu sehen.

Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht - bis zur 59. Minute, als Aalens Linksaußen Valentini einen Konter mit einem abgefälschten Schuss abschloss. Doch Unions Antwort dauerte keine 180 Sekunden: Kapitän Mattuschka zirkelte einen Freistoß aus 25 Metern ins rechte Eck - es war bereits das sechste Saisontor des Mittelfeldspielers, der erst am Dienstag seinen Vertrag bis 2015 verlängert hatte. In der Folge hatte Union zunächst Glück, als Oliver Barth (69.) die Latte traf, dann traf Valentini aus kurzer Distanz erneut.

Beste Unioner waren Patrick Kohlmann und Dausch, bei Aalen überzeugten Valentini sowie Manuel Junglas.