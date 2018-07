Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. November 2013

48. Kalenderwoche

333. Tag des Jahres

Noch 32 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Christine, Cuthbert, Friedrich, Jolanda, Jutta

HISTORISCHE DATEN

2012 - Mit großer Mehrheit erkennt die UN-Vollversammlung Palästina als Staat mit Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen an.

2011 - Iranische Studenten stürmen die britische Botschaft in Teheran und besetzen sie etwa zwei Stunden lang.

2010 - Ein Löwe zerfleischt in einem Zoo in Armenien einen 21 Jahre alten Pfleger. Das Raubtier greift an, als der junge Mann es füttern will.

1988 - Ein verheerender Wirbelsturm richtet an der Küste Bangladeschs und des ostindischen Staates West-Bengalen schwere Verwüstungen an. Über 1000 Menschen kommen ums Leben.

1983 - Die Staatsanwaltschaft in Bonn erhebt erste Anklagen gegen Beteiligte in der so genannten Flick-Parteispendenaffäre.

1960 - Der Deutschlandfunk (DLF) und die Deutsche Welle (DW) als Auslandsrundfunk werden per Gesetz als selbständige Rundfunkanstalten des Bundes mit Sitz in Köln gegründet.

1945 - In Belgrad wird König Peter II. abgesetzt. Jugoslawien wird Republik unter der Bezeichnung "Föderative Volksrepublik Jugoslawien". Erster Ministerpräsident wird Josip Broz Tito.

1929 - Die amerikanischen Polarforscher Richard E. Byrd und Bernt Balchen beenden den am Vortag gestarteten ersten Flug über den Südpol.

1223 - Der Franziskanerorden wird von Papst Honorius III. anerkannt.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: Ein 83 Jahre alter Rentner ist in Nordspanien von seiner Familie daran gehindert worden, aus seinem Altenheim auszubüxen und eine 20-jährige Freundin zu heiraten.

GEBURTSTAGE

1983 - Aylin Tezel (30), deutsche Schauspielerin und Tänzerin ("Am Himmel der Tag")

1968 - Barbara Hahlweg (45), deutsche Journalistin und Nachrichtenmoderatorin

1948 - Jörg Wontorra (65), deutscher Sportjournalist und Fernsehmoderator

1933 - John Mayall (80), britischer Bluesmusiker ("The Turning Point")

1803 - Gottfried Semper, deutscher Architekt, Opernhaus in Dresden (Semperoper), gest. 1879

TODESTAGE

2008 - Jørn Utzon, dänischer Architekt, Erbauer des Opernhauses in Sydney, geb. 1918

1973 - Felix Braun, österreichischer Schriftsteller, geb. 1885