Berlin (dpa) - Der neue IG-Metall-Chef Detlef Wetzel fordert gesetzliche Regelungen, die SMS- und Mail-Verkehr nach Feierabend und an Wochenenden unterbinden.

"Die Digitalisierung darf nicht dazu führen, dass Arbeitnehmer rund um die Uhr erreichbar sind", sagte Wetzel der "Bild"-Zeitung. "Die neue Koalition muss hier strenge Regeln gegen Stress im Job und zu Hause vereinbaren." Es sei "unzumutbar", dass immer mehr Beschäftigte nach Feierabend und an Wochenenden Emails oder SMS von Vorgesetzten bekommen.

Wetzel stellte zugleich eine hohe Lohnforderung für die Tarifrunde 2015 in Aussicht. "Läuft die Konjunktur gut, sind deutliche Lohnerhöhungen zwangsläufig. Da sind die Arbeitgeber mehr denn je in der Pflicht." Auf eine Höhe wollte sich Wetzel noch nicht festlegen. Dafür müsse die genau Wirtschaftsentwicklung 2014 abgewartet werden. Wetzel war am Montag zum IG Metall-Chef gewählt worden.