London (AFP) Die britische Regierung hat tausende kompromittierende Dokumente aus der Zeit des Unabhängigkeitskampfs gegen das britische Empire zwischen 1950 und 1960 verbrennen oder im Meer versenken lassen. Das geht aus Akten hervor, die das Außenministerium in London am Freitag freigab. Wie die Zeitung "The Times" berichtete, wurden mit der "Operation Erbschaft" unter anderem Papiere über die blutige Niederschlagung der kenianischen Unabhängigkeitsbewegung Mau-Mau ab 1952 vernichtet.

